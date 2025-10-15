San Michele all’Arco tolti i 5 km di carta | restauro più vicino - Le foto

Ecodibergamo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BIBLIOTECA MAI. L’ex chiesa svuotata da libri e riviste, dal Comune di Bergamo i fondi per la progettazione dell’intervento. Primo tassello della riqualificazione di tutto il complesso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - San Michele all’Arco, tolti i 5 km di carta: restauro più vicino - Le foto

