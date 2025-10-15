San Mamés base di uno studio matematico per uno strumento di mobilità urbana negli agglomerati

La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca: Lui BCAM un centro di ricerca interdisciplinare nel campo della matematica applicata fondato nel 2008 come Centro basco di ricerca di eccellenza (BERC), ha condotto uno studio sulla mobilità basato sui flussi di movimento dei tifosi durante le partite di atletica leggera. Il centro, che è stato premiato tre volte con la distinzione Severo Ochoa è un'istituzione importante in cui lavorano più di 180 ricercatori provenienti da 36 paesi. I partner di BCAM sono Ikerbasque, Euskal Herriko Unibertsitatea, Consiglio provinciale di Bizkaia, Consiglio comunale di Bilbao, Innobasque e Petronor Innovación.

