San Giovanni Sabato in Pieve il libro di Paola Butti

Arezzo, 15 ottobre 2025 – Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 17, la Pieve di San Giovanni Battista in piazza Cavour ospiterà la presentazione del libro di poesie “Col sangue sui ciottoli un fiore” di Paolo Butti, edito da Florence Art Edizioni. L’iniziativa, che intreccia letteratura, musica e arte, è organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria a Ponterosso di Figline e Incisa Valdarno con il patrocinio dei Comuni di San Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno. Dopo il saluto delle istituzioni, interverrà Ernestina Pellegrini, docente dell’Università di Firenze, che introdurrà il volume e dialogherà con l’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni. Sabato in Pieve il libro di Paola Butti

