San Giovanni Rotondo accoglie il ' krabi krabong' e il ‘mae mai muay thai’
Successo straordinario per lo stage promosso dall’accademia ‘Taran devak’ di San Giovanni Rotondo condotto dal Kru Yai Valerio Zadra, figura di spicco del panorama nazionale delle arti marziali thailandesi, insieme ai suoi allievi locali Aldo e Giulia Cisternino, ha richiamato oltre 40 atleti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
