Chi era San Giovanni da Capestrano. Giovanni nacque in una famiglia nobile e fin da giovane mostrò una spiccata intelligenza e una grande passione per lo studio. Dopo aver studiato legge a Perugia, intraprese una carriera giuridica che lo portò a ricoprire ruoli di rilievo. Tuttavia, un evento drammatico cambiò il corso della sua vita: durante una missione diplomatica, Giovanni fu fatto prigioniero e, durante la prigionia, decise di dedicarsi completamente a Dio. Una volta libero, entrò nell'Ordine dei Frati Minori, dove si distinse per la sua dedizione alla vita monastica e alla predicazione. Il cammino verso la santità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Giovanni da Capestrano: Il Santo del 15 Ottobre Celebrato in Tutto il Mondo