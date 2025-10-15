San Giorgio a Cremano | Scaraventa a terra una donna e la prende a calci e pugni per sottrargli la borsa Carabinieri arrestano 23enne

Tentata rapina a San Giorgio a Cremano: 56enne aggredita in strada, arrestato 23enne grazie alle immagini di videosorveglianza.. Questa notte i Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per tentata rapina e lesioni F. B., 23enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Poche ore prima una 56enne, mentre passeggiava a via Cupa San Michele, era stata prima strattonata e poi scaraventata a terra da un individuo che nel tentativo di sottrargli la borsa la prendeva a calci e pugni. Decisivo l’intervento di un passante che metteva in fuga il rapinatore. Da lì l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

