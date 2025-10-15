San Giorgio a Cremano aggredisce una donna per rubarle la borsa | arrestato 23enne
SAN GIORGIO A CREMANO, Napoli 15 OTTOBRE 2025 – I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato Fausto Boccia, 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata rapina e lesioni personali. L’episodio è avvenuto la scorsa notte in via Cupa San Michele, dove una donna di 56 anni è stata aggredita da un individuo che l’ha prima strattonata, poi scaraventata a terra e colpita con calci e pugni nel tentativo di portarle via la borsa. L’intervento di un passante ha messo in fuga l’aggressore, consentendo alla vittima di chiedere aiuto. Le indagini dei carabinieri, avviate subito dopo la denuncia, hanno portato rapidamente all’identificazione del responsabile. 🔗 Leggi su Primacampania.it
