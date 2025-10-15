San Gemini la cena ‘Solidarietà in taverna’ è sold out | Lions Club in prima linea per una buona causa
Una cena con menù tradizionale per contribuire ad una buona causa: il rifacimento del locale caldaia della Chiesa di San Francesco. Venerdì 17 ottobre andrà in scena l’iniziativa ‘Solidarietà in taverna’ con ‘metti una sera a cena Per San Gemini’ a cura dei Lions San Gemini – Terni dei Naharti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
