San Cristoforo scoperta stalla abusiva | denunciato un 52enne per maltrattamento di animali
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo. La Polizia di Stato di Catania ha denunciato un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamento etologico di animali, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Controlli contro il maltrattamento e la macellazione clandestina. L’intervento rientra nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati legati al maltrattamento di animali e alle macellazioni abusive. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
