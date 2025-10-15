Samsung torna in vetta al mercato degli smartphone superando Apple
Samsung supera Apple e si piazza al primo posto nel mercato globale degli smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
?Torna il PB lowcost Iniu? INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica Rapida Powerbank, Caricatore Portatile Porta per iPhone 17 16 15 14 13 Pro Max Mini Plus Samsung Huawei iPad Pro etc #AMAZON A soli 9,89€ invece di 2 - facebook.com Vai su Facebook
Samsung torna in vetta al mercato degli smartphone superando Apple - Samsung ha riconquistato e mantenuto la prima posizione nel mercato mondiale degli smartphone durante il terzo trimestre del 2025, superando nuovamente Apple per la terza volta consecutiva quest’anno. Riporta tuttoandroid.net
Samsung sfida TSMC nel mercato dei chip - 000 di TSMC per conquistare quote di mercato Dopo anni di difficoltà produttive e basse rese che ... Da tomshw.it