Samsung Project Moohan | il visore XR arriva il 22 ottobre con focus sull' IA

Dday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung presenterà in un evento in streaming il 22 ottobre (ora italiana) il suo visore per realtà mista basato sulla piattaforma Android XR, ma l'azienda mette l'accento su un'esperienza guidata dall'IA multimodale. 🔗 Leggi su Dday.it

samsung project moohan il visore xr arriva il 22 ottobre con focus sull ia

© Dday.it - Samsung "Project Moohan": il visore XR arriva il 22 ottobre con focus sull'IA

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

samsung project moohan visoreSamsung annuncia un nuovo Galaxy Event: il visore Project Moohan sarà svelato a breve - Il Galaxy Event di Samsung, che si terrà tra poco meno di una settimana, ci permetterà di scoprire nel dettaglio il visore Project Moohan. Segnala multiplayer.it

samsung project moohan visoreSamsung annuncia la data di presentazione del suo visore XR - Samsung, Google e Qualcomm presenteranno il primo dispositivo XR nato dalla loro collaborazione durante l'evento annunciato di recente. Da msn.com

samsung project moohan visoreSamsung Galaxy XR: il primo visore ha una data d’uscita ufficiale - Il primo visore Samsung Galaxy XR sta arrivando: la presentazione è fissata tra appena una manciata di giorni. Segnala gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Project Moohan Visore