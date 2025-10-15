Samsung attenzione a questi smartphone | non riceveranno più gli aggiornamenti

I proprietari di smartphone marchiati Samsung devono fare attenzione ai loro dispositivi, perché presto alcuni di questi non riceveranno più gli aggiornamenti necessari per continuare a essere performanti. La multinazionale sudcoreana sta progressivamente abbandonando alcuni modelli più obsoleti, e adesso si prepara a lasciarne indietro altri quattro. Non si tratta di una politica adottata solo da Samsung, tante case produttrici di apparecchi elettronici, arrivate a un certo punto, devono necessariamente abbandonare alcuni prodotti per potersi dedicare ai nuovi, rilasciando aggiornamenti e risoluzioni di eventuali problematiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Samsung, attenzione a questi smartphone: non riceveranno più gli aggiornamenti

