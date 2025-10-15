Samoa Joe non ha intenzione di fare un tour d’addio, né desidera una standing ovation. Durante una nuova intervista con SHAK Wrestling, la stella della AEW ha chiarito che, quando deciderà di lasciare il wrestling, lo farà senza grandi cerimonie o addii pubblici. All’ex campione mondiale è stato chiesto se la sua attuale esperienza in AEW potrebbe essere l’ultima, e la sua risposta è stata sincera: “Direi molto probabilmente di sì. E onestamente, per molti motivi — e la maggior parte di questi sono motivi responsabili. Non vuoi mai restare troppo a lungo in questo settore. Sono stato fortunato a farne parte per oltre 25 anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Samoa Joe: “Il mio prossimo contratto con la AEW potrebbe essere l’ultimo”