Nel corso del match tra John Cena e AJ Styles a WWE Crown Jewel, il match si è trasformato in una celebrazione di alcuni dei rivali più memorabili dei due wrestler. Tra gli omaggi tributo inclusi nella sfida, c’è stata la Coquina Clutch di Samoa Joe, utilizzata da Styles su Cena durante il bout. La mossa, storicamente associata a Joe, ha generato una reazione positiva dal diretto interessato. La reazione di Samoa Joe agli omaggi tributo. Joe ha parlato con CBS Sports dell’esperienza di vedersi omaggiato in un momento così significativo per due wrestler che stima profondamente. Le sue parole rispecchiano un sincero apprezzamento per quanto accaduto sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Samoa Joe: "Essere citato da AJ Styles e John Cena è stato bellissimo"