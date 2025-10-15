Sammaurese via Asta | Serviva una svolta

Quattro punti, frutto di una vittoria e un pareggio in sette giornate, 5 reti segnate contro 14 subite, nessun gol segnato nelle ultime quattro giornate: i numeri si sa sono freddi, impietosi e non sono tutto, però contano. Non sono stati solo i numeri a spingere l’Inter SM Sammaurese e Antonino Asta ad arrivare alla decisione consensuale di separare le proprie strade, hanno di sicuro inciso le prestazioni di una squadra che non dà l’impressione di avere la forza necessaria ad imprimere una svolta ad una stagione iniziata molto male. "Pur nella certezza – si legge nella nota della società – che l’attuale nostra negativa situazione di classifica non sia addebitabile eo attribuibile all’attività del mister Antonino Asta, ma trovi ragione in ben altre fattori, a lui esterni e aventi radici non solo nel presente, che gli hanno impedito di svolgere al meglio il suo ruolo di allenatore, l’Inter SM Sammaurese ssd arl, è a comunicare che è stato risolto il contratto di Antonino Asta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

