Samb Palladini di nuovo squalificato Ma il mister tornerà per il derby

Ottavio Palladini è stato squalificato per una giornata. Il tecnico rossoblù salterà la gara con il Livorno (sarà sostituito da Marco Mancinelli) ma sarà regolarmente in panchina nel derby con l’Ascoli. Palladini, dopo l’espulsione di domenica scorsa, la seconda in campionato è stato punito per aver "al 30° minuto del primo tempo – si legge nel comunicato del recita il comunicato del Giudice Sportivo dott. Stefano Palazzi– tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari e irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica e si avvicinava con fare minaccioso a quella avversaria pronunciando nei confronti dell’arbitro parole irrispettose per contestarne l’operato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

