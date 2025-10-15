Sam Altman annuncia la svolta erotica dell’intelligenza artificiale
Sarà lanciato a dicembre: "Vogliamo trattare gli adulti da adulti" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Sam Altman, CEO di OpenAI, l’azienda di San Francisco che ha creato ChatGpt, ha annunciato una versione più libera e personalizzabile del popolare chatbot a partire da dicembre prossimo, con meno restrizioni per gli adulti che verificheranno la propria età - facebook.com Vai su Facebook
OpenAI allenta i filtri di ChatGPT: in arrivo conversazioni erotiche per adulti verificati - Sam Altman annuncia una svolta importante: a dicembre OpenAI introdurrà chat erotiche per adulti verificati, mentre presto torneranno risposte più 'umane' riducendo le restrizioni di sicurezza ... Secondo multiplayer.it
La svolta a “luci rosse” di ChatGPT - Sam Altman annuncia l’allentamento delle restrizioni: gli utenti adulti potranno presto avere conversazioni a luci rosse con l’IA. Si legge su igizmo.it
Svolta erotica per ChatGPT: il chatbot potrà flirtare (ma solo con utenti verificati) - OpenAI ha annunciato un allentamento delle restrizioni di ChatGPT: in arrivo risposte più umane, personalità configurabili e chat erotiche per adulti verificati. hwupgrade.it scrive