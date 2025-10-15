Salvini ha mandato Vannacci allo sbaraglio e ora affonda con lui
Matteo Salvini ha mandato Roberto Vannacci a sbattere? È una domanda che leghisti di vario ordine e grado si vanno ponendo. Un trappolone che il capo leghista avrebbe piazzato sotto i piedi del Generale per farlo inciampare alla prima prova: troppo potere, troppa visibilità, potrebbe aver pensato il vicepresidente del Consiglio. Ma è stato proprio lui, al congresso di Firenze della Lega, a innalzare Vannacci, che aveva preso la tessera quel giorno, nientemeno a vicesegretario. Il botto del Generale dunque è anche colpa del Capo. Va notato che nessuno si sta stracciando le vesti per il clamoroso flop toscano del Generale nostalgico della X Mas e amenità del genere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Scopri altri approfondimenti
Matteo Salvini: “Salis? La sinistra festeggia il fatto che non va a processo una signora accusata di lesioni personali, reato che non c’entra niente con la carica parlamentare. La stessa sinistra che ha mandato me a processo perché da ministro mantenni la pa - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Salvini: “Salis? La sinistra festeggia il fatto che non va a processo una signora accusata di lesioni personali, reato che non c’entra niente con la carica parlamentare. La stessa sinistra che ha mandato me a processo perché da… https://facebook.com/ - X Vai su X
Vannacci manda in crisi la Lega in Toscana: il partito di Salvini crolla e cede il passo a Forza Italia - Il generale Vannacci, responsabile della campagna elettorale in Toscana, deve rispondere del crollo della Lega nella Regione: il partito di Salvini è ... Da fanpage.it
Nella Lega processo a Vannacci ma Salvini lo lo rassicura: “Hai dato tutto” - Malumori in vista del federale, sotto accusa i fedelissimi del segretario ... Lo riporta repubblica.it
Piemonte silente, Lega in subbuglio: Salvini alla stretta del voto in Toscana - Occhi puntati sul risultato della Lega alle elezioni regionali della Toscana, dove questo pomeriggio si saprà quale peso ha oggi, e potrà avere in futuro, Roberto Vannacci. Da lospiffero.com