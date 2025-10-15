Matteo Salvini ha mandato Roberto Vannacci a sbattere? È una domanda che leghisti di vario ordine e grado si vanno ponendo. Un trappolone che il capo leghista avrebbe piazzato sotto i piedi del Generale per farlo inciampare alla prima prova: troppo potere, troppa visibilità, potrebbe aver pensato il vicepresidente del Consiglio. Ma è stato proprio lui, al congresso di Firenze della Lega, a innalzare Vannacci, che aveva preso la tessera quel giorno, nientemeno a vicesegretario. Il botto del Generale dunque è anche colpa del Capo. Va notato che nessuno si sta stracciando le vesti per il clamoroso flop toscano del Generale nostalgico della X Mas e amenità del genere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Salvini ha mandato Vannacci allo sbaraglio, e ora affonda con lui