Salvante eletto Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino ha rinnovato il proprio Consiglio per il quadriennio 2025–2029, a seguito delle recenti elezioni che hanno registrato una significativa partecipazione degli iscritti, con un’affluenza pari al 90,4% degli aventi diritto. A seguito delle operazioni di voto, è stato eletto alla Presidenza dell’Ordine il dott. agronomo Roberto Salvante, che succede al dott. Francesco Castelluccio, a cui va il ringraziamento dell’intero Consiglio per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

