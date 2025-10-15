Salute mentale diritto di tutti ritorna Màt con oltre 80 eventi

Il 77% degli italiani ritiene che salute mentale e fisica abbiano la stessa importanza, ma solo il 32% ritiene che siano trattate allo stesso modo dal sistema sanitario; il 46% sostiene che il sistema sanitario si concentri principalmente sulla salute fisica. Le cause principali di questo disagio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

