Salute mentale diritto di tutti ritorna Màt con oltre 80 eventi

Modenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 77% degli italiani ritiene che salute mentale e fisica abbiano la stessa importanza, ma solo il 32% ritiene che siano trattate allo stesso modo dal sistema sanitario; il 46% sostiene che il sistema sanitario si concentri principalmente sulla salute fisica. Le cause principali di questo disagio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

salute mentale diritto tuttiCazzulo: “La salute mentale è un diritto di tutti. Costruiamo una comunità che ascolta e include” - L’assessore Roberta Cazzulo: “La salute mentale è un diritto di tutti. Segnala ilpiccolo.net

salute mentale diritto tuttiSport e salute mentale: al via in Italia il progetto «ABC per il benessere di comunità» - Bisogna occuparsi del benessere della persona prima che si presenti un momento di difficoltà oppure una patologia. Come scrive corriere.it

salute mentale diritto tuttiGiornata della Salute Mentale: tre piazze per sensibilizzare con l’Asp di Catania - Il 10 ottobre la provincia di Catania celebra la Giornata della Salute Mentale. catania.liveuniversity.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salute Mentale Diritto Tutti