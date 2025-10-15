Salute del cuore si parla di malattie cardiovascolari e sana alimentazione con il prof Galvani
Martedì 21 ottobre alle ore 20.30 l’Associazione Cardiologica Forlivese sarà ospite del quartiere Resistenza per il secondo appuntamento del Progetto Salute. Nella sala del Circolo Primavera, in via Angeloni 56, uno staff di medici e infermieri coordinati dal professor Marcello Galvani, già. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Prevenire è vivere Chioggia, 10 ottobre 2025 – Una serata all’insegna della salute del cuore, del metabolismo e dell’alimentazione consapevole, organizzata dal Lions Club Chioggia Sottomarina nella splendida cornice della Pinacoteca della SS. Trinità. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Mondiale del Cuore 2025 "Non perdere un battito" è l’invito a prenderci cura del cuore ogni giorno, con prevenzione e gesti consapevoli #ObiettivoSalute #Cuore #29settembre https://radio24.ilsole24ore.com/programmi/obiettivo-salute-risveglio/ - X Vai su X
Cuore, così nasce lo scompenso: come si previene e si cura - Così si può controllare una patologia sempre più diffusa. Lo riporta repubblica.it
Policlinico, corso per diagnosi precoce cuore e grandi vasi - Anche le coronarie e grandi vasi come l'aorta possono essere colpiti da patologie complesse, che richiedono una dia ... ansa.it scrive
Dal diabete alle malattie del cuore: l'allarme che parte dai denti - “Spesso quando si parla di problemi odontoiatrici si trascura uno degli aspetti più importanti: la spiccata correlazione tra la salute orale e le condizioni ... Riporta ilmattino.it