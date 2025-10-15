Salute del cuore si parla di malattie cardiovascolari e sana alimentazione con il prof Galvani

Forlitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre alle ore 20.30 l’Associazione Cardiologica Forlivese sarà ospite del quartiere Resistenza per il secondo appuntamento del Progetto Salute. Nella sala del Circolo Primavera, in via Angeloni 56, uno staff di medici e infermieri coordinati dal professor Marcello Galvani, già. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

