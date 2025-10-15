Salerno Molo Manfredi | lavori in corso per la sicurezza degli attracchi

Cambia il sistema di costruzione per il prolungamento del molo Manfredi a Salerno, nel tratto destinato all'attracco delle navi da crociera, per risolvere i problemi strutturali causati in passato dalla potenza delle navi.I lavoriNel cantiere si è deciso di procedere con l'installazione di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

A Salerno, una pistola Beretta calibro 9×21 è stata rinvenuta ieri mattina sul fondale del Molo Masuccio Salernitano, nella centralissima piazza della Concordia. L’arma, corrosa dall’acqua marina e incrostata dal sale, era priva di caricatore ma con un colpo in - facebook.com Vai su Facebook

Molo Tre Gennaio a Salerno, lavori al traguardo con 3 mesi di anticipo - A tagliare il traguardo in Campania è il porto di Salerno che, con ben 85 giorni di anticipo, ha concluso i lavori di prolungamento al molo Tre Gennaio. Secondo ilmattino.it

Salerno, il molo più lungo per i giganti delle crociere - Ormai è il porto delle meraviglie: quello di Salerno, tra nuove infrastrutture e traffici in aumento, è il porto con le migliori performance del Sud Italia. Scrive ilmattino.it

Attraccata a Salerno la nave "Solidaire", a bordo 252 migranti - È attraccata al Molo Manfredi di Salerno la nave ONG Solidaire che batte bandiera tedesca, con a bordo 252 migranti. Lo riporta rainews.it