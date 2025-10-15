Salento | incidente sul lavoro ferito 57enne Stamattina
Un operaio di 57 anni si trova ricoverato in gravi condizioni nell’ ospedale “ Vito Fazzi ” di Lecce dov’è stato stato trasportato in codice rosso dopo essere rimasto vittima di un nuovo i ncidente sul lavoro avvenuto stamattina a Borgagne. Seconda quanto finora accertato, il malcapitato è caduto da un’ impalcatura che era stata allestita all’interno di un cantiere edile di una ditta privata ed era destinata alla ristrutturazione di una palazzina. (leccesette.it) Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono affidate ai Carabinieri ed agli ispettori dello Spesal della Asl Lecce. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Auto contro albero, 52 enne muore nel Salento. L'incidente sulla provinciale che collega Cursi a Bagnolo - facebook.com Vai su Facebook
Salento: incidente sul lavoro, ferito 57enne Stamattina - Un operaio di 57 anni si trova ricoverato in gravi condizioni nell’ ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dov’è stato stato trasportato in codice rosso dopo essere rimasto vittima di un nuovo i ncidente sul ... Si legge su noinotizie.it
Salento, incidente sul lavoro: operaio ferito alla mano da una pressa - Incidente sul lavoro questa mattina in un'azienda alla periferia di Campi Salentina, nel nord Salento. msn.com scrive
Incidente sul lavoro in hotel a Rasun, ferito un dipendente - Grave infortunio nella tarda mattinata di oggi, giovedì 9 ottobre: la mano dell’uomo è rimasta incastrata in una macchina per la pasta, poi il trasporto in ospedale ... Da altoadige.it