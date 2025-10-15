Salento | incidente sul lavoro ferito 57enne Stamattina

Un operaio di 57 anni si trova ricoverato in gravi condizioni nell’ ospedale “ Vito Fazzi ” di Lecce dov’è stato stato trasportato in codice rosso dopo essere rimasto vittima di un nuovo i ncidente sul lavoro avvenuto stamattina a Borgagne. Seconda quanto finora accertato, il malcapitato è caduto da un’ impalcatura che era stata allestita all’interno di un cantiere edile di una ditta privata ed era destinata alla ristrutturazione di una palazzina. (leccesette.it) Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono affidate ai Carabinieri ed agli ispettori dello Spesal della Asl Lecce. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

