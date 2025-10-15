Sale la spesa sanitaria privata | è un quarto del totale

Sempre più italiani si rivolgono al privato per curarsi. Lo aveva detto Gimbe e l’ultima conferma arriva dal Cnel. Nell’ultimo decennio il fabbisogno sanitario nazionale è cresciuto di circa 24 miliardi, con un incremento medio annuo in termini nominali del +2,0%, equivalente in termini reali al +0,2%. Relativamente al finanziamento pubblico, nel 2023 l’Italia ha registrato una quota di spese sanitarie che si attesta al 74%, contro una media europea pari al 77,3%. Cresce la spesa sanitaria privata: un trend che dura da anni. Si registra ormai da molti anni una crescente propensione delle famiglie italiane a spendere privatamente per la sanità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sale la spesa sanitaria privata: è un quarto del totale

