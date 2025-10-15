Sala Dazn sulla difesa | Ha retto bene Chi gioca contro il Milan sa che è difficile fare gol

Federico Sala, noto giornalista di Dazn, ha parlato hai microfoni di Radio Rossonera della difesa del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sala (Dazn) sulla difesa: “Ha retto bene. Chi gioca contro il Milan sa che è difficile fare gol”

Federico Sala, noto giornalista di Dazn, ha parlato hai microfoni di Radio Rossonera della difesa della squadra di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero al suo secondo mandato al Milan.