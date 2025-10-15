Sala Dazn sulla difesa | Ha retto bene Chi gioca contro il Milan sa che è difficile fare gol

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Sala, noto giornalista di Dazn, ha parlato hai microfoni di Radio Rossonera della difesa del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sala dazn sulla difesa ha retto bene chi gioca contro il milan sa che 232 difficile fare gol

© Pianetamilan.it - Sala (Dazn) sulla difesa: “Ha retto bene. Chi gioca contro il Milan sa che è difficile fare gol”

Contenuti che potrebbero interessarti

sala dazn difesa haSala (Dazn) sulla difesa: “Ha retto bene. Chi gioca contro il Milan sa che è difficile fare gol” - Federico Sala, noto giornalista di Dazn, ha parlato hai microfoni di Radio Rossonera della difesa della squadra di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero al suo secondo mandato al Milan. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sala Dazn Difesa Ha