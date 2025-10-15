Sala avverte la maggioranza divisa | Milano ci guarda

Il giorno dopo il “no“ del Consiglio comunale a interrompere il gemellaggio con Tel Aviv e la risposta di piazza dei manifestanti Pro Pal, che si ritroveranno davanti Palazzo Marino anche sabato, resta alta la tensione nel centrosinistra. Il voto ha lasciato strascichi, il sindaco Giuseppe Sala chiede cautela davanti alle proteste e avverte la sua maggioranza: "Attenzione perché i milanesi poi giudicano, per cui stiamo solo attenti a comprendere le proteste, ma non a cavalcarle". Manifestare "è un diritto" ma "in questa fase – aggiunge Sala – non posso che consigliare molta prudenza anche alla mia parte politica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

