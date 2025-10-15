Sala avverte la maggioranza divisa | Milano ci guarda
Il giorno dopo il “no“ del Consiglio comunale a interrompere il gemellaggio con Tel Aviv e la risposta di piazza dei manifestanti Pro Pal, che si ritroveranno davanti Palazzo Marino anche sabato, resta alta la tensione nel centrosinistra. Il voto ha lasciato strascichi, il sindaco Giuseppe Sala chiede cautela davanti alle proteste e avverte la sua maggioranza: "Attenzione perché i milanesi poi giudicano, per cui stiamo solo attenti a comprendere le proteste, ma non a cavalcarle". Manifestare "è un diritto" ma "in questa fase – aggiunge Sala – non posso che consigliare molta prudenza anche alla mia parte politica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
I Verdi non escono (per ora) dalla maggioranza, ma detteranno condizioni a Sala - Sarà chiesto un cambiamento su urbanistica, verde, casa e mobilità: dalle risposte dipenderà la permanenza in maggioranza dei Ve ... Lo riporta milanotoday.it
San Siro, c’è il via libera. Sala vince la battaglia ma perde la maggioranza. I Verdi pronti all’addio: "Nulla più come prima" - Il via libera alla vendita di San Siro e delle aree a Milan e Inter arriva dal Consiglio comunale di Milano alle 3 e 44 di ieri notte, dopo una seduta fiume di dodici ore stoppata da un emendamento ... Si legge su ilgiornale.it