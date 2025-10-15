Sainz rilancia la sfida con Ford | Con il Raptor T1+ punto alla vittoria Mio figlio alla Dakar? Ci sta pensando ma

Il campione spagnolo è tra i protagonisti del Rally del Marocco al volante del Ford Raptor T1+. "Ho voglia di rimettermi in gioco dopo il ritiro alla Dakar del 2025. Sarà un'edizione particolarmente combattuta, ma abbiamo lavorato molto sulla vettura. La Ferrari di F1? Un estremo diverso rispetto alla Dakar". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sainz rilancia la sfida con Ford: "Con il Raptor T1+ punto alla vittoria. Mio figlio alla Dakar? Ci sta pensando, ma..."

