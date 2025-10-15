Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese ecco le date della 32esima edizione

Tempo di lettura: 3 minuti E’ stato ufficializzato il programma della XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese che si terrà il 31 ottobre e il 1-2 novembre 2025 a Vitulano. Una festa che coinvolgerà tutto il paese con i suoi casali e le bellezze naturali di un paese pieno di storia. L’esperienza, la voglia di fare, la valorizzazione di un territorio e del proprio prodotto caratterizzeranno anche questa edizione che unisce sapientemente i profumi e i colori dell’autunno con la genuinità della tradizione. Protagonisti indiscussi della sagra la castagna, prodotto simbolo della stagione autunnale, e il rinomato pecorino vitulanese, formaggio stagionato dal sapore deciso, realizzato secondo metodi artigianali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese, ecco le date della 32esima edizione

