Sabrina Carpenter continua a mietere successi anche grazie alla sua attività filantropica che porta avanti con la Sabrina Carpenter Fund: per l’impegno sociale la popstar ha ottenuto una nomination agli Anthem Awards. Gli Anthem Awards sono il premio di impatto sociale più importante e si riferiscono all’operosità in cinque aree di impatto, tra cui: sensibilizzazione, raccolta fondi, coinvolgimento della comunità, prodotto, innovazione e servizio e iniziative di squadra ed interne per sette cause: diversità, equità e inclusione, istruzione, arte e cultura, salute, diritti umani e civili, azione e servizi umanitari, tecnologia responsabile e sostenibilità, clima e ambiente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter, Selena Gomez e Andrew Garfield sono tra i candidati degli Anthem Awards