Sabatini su Italia Israele | Errore gravissimo di Pio Esposito ma ottima prestazione Vi spiego perché
Inter News 24 Sabatini commenta la prestazione di Francesco Pio Esposito, che ha giocato 45 minuti in Italia Israele. Nel corso di una discussione sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha analizzato la prestazione della Nazionale italiana nella vittoria per 3-0 contro Israele, concentrandosi in particolare sull’opportunità sprecata da Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante dell’ Inter, che è entrato nel secondo tempo, ha avuto una grande occasione per segnare, ma non è riuscito a concretizzare. L’errore di Esposito e il confronto con Estonia-Italia. Durante la partita contro Israele, Esposito ha corso con impegno e generosità, ma non ha brillato come invece aveva fatto nella vittoria contro l’ Estonia, quando si era reso protagonista di una prestazione convincente. 🔗 Leggi su Internews24.com
