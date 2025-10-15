Ryan Reynolds ironizza sull' attrice IA Tilly Norwood in un nuovo spot

Il nuovo spot di Mint Mobile, la compagnia telefonica di proprietà della star canadese, ha come protagonista la "vera" Tilly Norwood. Ryan Reynolds ha ironizzato su Tilly Norwood, la prima attrice realizzata con l'Intelligenza Artificiale, nel nuovo spot realizzato per Mint Mobile. Il video, pubblicato online, è stato realizzato per assicurare ai consumatori che le offerte della compagnia telefonica sono reali. L'ironia sull'IA Nello spot la star di Deadpool presenta infatti una vera donna che si chiama Natalie "Tilly" Norwood, nome che ha in comune con la tanto discussa creazione digitale. Ryan Reynolds dichiara nel video: "Tutto di Mint Mobile sembra irreale". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ryan Reynolds ironizza sull'attrice IA Tilly Norwood in un nuovo spot

