Rutte | Nato e Ue lavorano insieme per scudo di droni in Europa

Milano, 15 ott. (askanews) - "Una giornata importante" oggi a Bruxelles. Prima di un incontro con i ministri della Difesa, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato che l'Alleanza e l'Unione Europea stanno collaborando per creare uno scudo di droni per proteggere i paesi membri dalle incursioni di velivoli senza pilota. Rutte ha affermato che l'UE e la NATO hanno ruoli diversi: l'Alleanza fornisce capacità sul fronte militare e l'UE detiene il soft power del mercato interno e si assicura che i fondi siano disponibili. Il segretario generale ha spiegato: "Uno dei temi di cui discuteremo è questo nuovo programma, lanciato solo ad agosto, con cui gli Stati Uniti stanno nuovamente fornendo supporto militare essenziale, letale e non letale all'Ucraina, finanziato dagli Alleati, con già 2 miliardi di dollari impegnati.

