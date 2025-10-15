Rutte | La fornitura di Tomahawk a Kiev non è sul tavolo

La Nato ha chiesto agli alleati “più flessibilità” nelle regole d’ingaggio in modo da poter gestire meglio la difesa del fianco est. Riguardo all’invio dei missili Tomahawk a Kiev, il segretario della Nato Rutte fa sapere che “non è questione sul tavolo, non sarà affrontata oggi perché si tratta di accordi bilaterali”. Iscriviti e segui . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

