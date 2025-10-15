Rutte | La fornitura di Tomahawk a Kiev non è sul tavolo
La Nato ha chiesto agli alleati “più flessibilità” nelle regole d’ingaggio in modo da poter gestire meglio la difesa del fianco est. Riguardo all’invio dei missili Tomahawk a Kiev, il segretario della Nato Rutte fa sapere che “non è questione sul tavolo, non sarà affrontata oggi perché si tratta di accordi bilaterali”. Iscriviti e segui . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
TASS (TELEGRAM) * RUTTE «LE FORNITURE DI TOMAHAWKS AL REGIME DI KIEV NON SARANNO DISCUSSE DURANTE LA RIUNIONE DEI MINISTRI DELLA DIFESA DELLA NATO» - X Vai su X
Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha annunciato l'inizio delle esercitazioni annuali di deterrenza nucleare "Steadfast Noon" a partire dal 13 ottobre. Rutte ha sottolineato che le manovre "trasmettono un chiaro messaggio a qualsiasi potenziale avve - facebook.com Vai su Facebook
Rutte: 'Aiuti militari a Kiev in linea con l'anno scorso, la fornitura dei Tomahawk a Kiev non è sul tavolo' - Segretario generale Nato alla ministeriale difesa, 'Il sostegno all'Ucraina non è diminuito'. Riporta ansa.it
Rutte: “La fornitura di Tomahawk a Kiev non è sul tavolo” - La Nato ha chiesto agli alleati “più flessibilità” nelle regole d’ingaggio in modo da poter gestire meglio la difesa del fianco est. Come scrive sassarinotizie.com
“Fermati o darò i Tomahawk a Kiev”. Da Trump l’ultimo avviso a Putin - Trump lancia l’ultimo avviso a Putin che però non sembra intenzionato a fermare la guerra ... Come scrive lanotiziagiornale.it