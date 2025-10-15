Russia la Germania invierà Eurofighter in Polonia | la Nato aumenterà le misure anti-drone sul fianco Est
"Questo e altro supporto militare diretto all'Ucraina è vitale per la nostra sicurezza e rientra nell'obiettivo di spesa per la difesa della Nato", ha chiarito Rutte, specificando che questo impegno proseguirà. La Nato, in ogni caso, resterà un'alleanza difensiva che però sarà pronta a mantenere al sicuro i suoi cittadini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
