Rugby serata speciale a Sondrio con Gilberto Pavan

L'assistente allenatore delle Zebre Parma Gilberto Pavan è stato protagonista di una serata formativa al Cerri-Mari. Tra ricordi, sacrifici e consigli per chi sogna in grande, ieri sera al Cerri-Mari di Sondrio si è svolto il primo di una serie di incontri formativi voluti dallo staff tecnico del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

