Rugby morto Remo Zanatta | era l' Azzurro più anziano la sua carriera iniziò a Genova
È morto a Genova, all'età di 94 anni, il campione di rugby Remo Zanatta: era l'Azzurro più anziano che a metà degli anni '50 giocò con la Nazionale per due volte. Lo ha reso noto la Federazione Italiana Rugby con una nota, con cui spiega di aver "appreso con profonda tristezza la notizia della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
