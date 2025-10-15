Rubò la bicicletta al fotografo Incastrato dalle telecamere

Una disavventura a lieto fine grazie all’impegno investigativo della Polizia locale. Ne è stato protagonista nel 2023 Marco Moratti, fotografo del Carlino, che ieri l’ha raccontata in tribunale, chiamato a testimoniare come parte offesa per un furto da lui subito. Il presunto responsabile, poi identificato dalla polizia locale nel 51enne Giosuè Garà, gli rubò la bici nuova vicino al negozio in via Emilia San Pietro, gestito dal collega fotografo del nostro giornale Stefano Rossi. "Avevamo chiuso l’attività a fine 2022 e stavamo recuperando le nostre cose. Quel giorno, il 3 gennaio 2023, avevo lasciato la mia bici nell’androne che porta al negozio – racconta Moratti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

