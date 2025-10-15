Rubano una borsa griffata ma la commessa li rincorre | inseguimento da film in centro
Urla, inseguimento e attimi di tensione sul Lungolago di Desenzano. Una commessa, dopo aver visto due uomini allontanarsi con una borsa del valore di 2.400 euro nascosta in uno zaino, ha ricorso i ladri. È successo nei giorni scorsi: i due avrebbero arraffato l'accessorio griffato (marca Prada). 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
