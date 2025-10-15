Rubano in un vivaio e per fuggire finiscono fuori strada | tornano liberi i due ladri
Tornano liberi i due ladri che hanno messo a segno un colpo in un vivaio di Cancello ed Arnone e poi scoperti dal proprietario sono fuggiti, finiti fuori strada e con l’auto incendiata. Si tratta di Ali Feidi, 34enne e Kais Ben Amer, 43enne entrambi tunisini, residenti a Giugliano in Campania. 🔗 Leggi su Casertanews.it
