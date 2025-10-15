Ruba nello chalet ma il dna lo tradisce per entrare si era ferito e aveva lasciato gocce di sangue | ladro condannato

ANCONA – Forzare la porta di uno chalet, rubare soldi e liquori, fuggire via lasciandosi dietro però gocce di sangue perché per entrare si era ferito. Così un ladro è stato individuato dai carabinieri di Collemarino che, viste le tracce ematiche, avevano fatto subito due campionamenti spedendoli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it