Ruba nello chalet ma il dna lo tradisce per entrare si era ferito e aveva lasciato gocce di sangue | ladro condannato
ANCONA – Forzare la porta di uno chalet, rubare soldi e liquori, fuggire via lasciandosi dietro però gocce di sangue perché per entrare si era ferito. Così un ladro è stato individuato dai carabinieri di Collemarino che, viste le tracce ematiche, avevano fatto subito due campionamenti spedendoli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gioco del giorno Immaginate di poter rubare una giornata dal sole… quale momento scegliete: colazione vista mare, pedalata sul lungomare o pomeriggio in piscina? - facebook.com Vai su Facebook
In vacanza a Catania ruba da un hotel di lusso quattro bottiglie di champagne: denunciato 36enne https://ift.tt/Go7uiYf https://ift.tt/hIWqnRp - X Vai su X
Ruba l'incasso, ma lo tradisce il tatuaggio inquadrato dalle telecamere di sicurezza - Ha rubato l'incasso di un grande magazzino di Manduria, in provincia di Taranto, approfittando della distrazione del cassiere. Come scrive quotidianodipuglia.it