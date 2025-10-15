Ruba al noleggio sci si ferisce e perde sangue

Trentotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha organizzato il colpo in un’attività commerciale, ha rubato soldi e merce dal valore totale di 14mila euro ed è scappato. Nel commettere il furto, però, ha perso un po’ di sangue ed è grazie a quello che, a quasi dieci anni dal fatto, è stato individuato e denunciato. Stiamo parlando di un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

