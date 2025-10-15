Rovere Poste Italiane | I lavoratori senior possono trasmettere esperienza alle nuove generazioni – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "Innanzi tutto si può guardare a un dato positivo di questo dato demografico, che è la longevità: questa ci permetterà di essere tutti più dinamici e attivi in età che prima vedevano le persone avvicinarsi alla pensione. In questa generazione di persone, gli over 55, che presto sarà la più numerosa, c'è tantissimo talento, esperienza, preziose competenze e quella cultura del lavoro che deve essere trasmessa alle giovani generazioni. Chi l'azienda l'ha vissuta, passando anni in lavori da manuali a quelli più intellettuali e lavorando fianco a fianco nei diversi ruoli, può trasmettere questa missione e questi valori ai più giovani" così la presidente di Poste Italiana Rovere, presidente di Poste Italiane e presidente di turno del Consorzio Elis, a margine dell'iniziativa "GenerAzione Talento", tenutosi presso il campus Elis a Roma. 🔗 Leggi su Open.online
