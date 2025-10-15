Rovere Poste Italiane | Fondamentale trasmettere senso della missione nelle aziende – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "Credo che sia fondamentale per aziende che hanno una storia, come Poste Italiane, riuscire a trasmettere il senso della missione di lungo periodo, che si affianca naturalmente a degli obiettivi più di breve. Un senso della missione che dev'essere condiviso da tutte le generazioni presenti in azienda, a margine dell'iniziativa "GenerAzione Talento", tenutosi presso il campus Elis a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Sanremo, donna di 50 anni investita in via Roma mentre attraversa di fronte alle Poste (Foto) - facebook.com Vai su Facebook
Rovere (Poste Italiane): "Fondamentale trasmettere senso della missione nelle aziende" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 "Credo che sia fondamentale per aziende che hanno una storia, come Poste Italiane, riuscire a trasmettere il senso della missione di lungo periodo, che si affianc ... Si legge su msn.com
Rovere (Poste Italiane): "I lavoratori senior possono trasmettere esperienza alle nuove generazioni" - (Agenzia Vista) "Innanzi tutto si può guardare a un dato positivo di questo dato demografico, che è la longevità: questa ci permetterà di ... Lo riporta msn.com
Rovere (Poste): “I lavoratori senior trasmettono esperienza a nuove generazioni” - “Innanzi tutto si può guardare a un dato positivo di questo dato demografico, che è la longevità: questa ci permetterà di essere tutti più dinamici e attivi in età che prima vedevano le persone avvici ... Scrive padovanews.it