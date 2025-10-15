Rottamazione quater online i moduli per chi ha più di 10 rate | come funziona

L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha reso noto il rilascio di un nuovo servizio online che consente di scaricare immediatamente i moduli per il pagamento delle rate dall’undicesima in poi da parte dei contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater. Scopo dell’iniziativa è semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, grazie ad una piattaforma che consente di avere subito a disposizione i moduli di pagamento, da utilizzare nel 2026, senza dover attenderne l’invio da parte di AdER. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Cos’è la Rottamazione quater?. Quali sono i debiti definibili per la Rottamazione quater?. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Rottamazione quater, online i moduli per chi ha più di 10 rate: come funziona

Leggi anche questi approfondimenti

Rottamazione quater: nuovo servizio AdER per scaricare i moduli di pagamento http://dlvr.it/TNgtFT #RottamazioneQuater #ServizioADER #Pagamenti - X Vai su X

Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate - facebook.com Vai su Facebook

Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate - La Riscossione informa di un servizio online per chi ha più di 10 rate e vuole reperire i modelli di pagamento ... Segnala fiscoetasse.com

Fisco, rottamazione-quater: è online il servizio richiesta moduli per il 2026 - L'Agenzia sottolinea anche che per il versamento della decima rata in scadenza il 30 novembre 2025 si deve utilizzare l'apposito modulo che era già allegato all'originaria comunicazione delle somme ... Segnala tg24.sky.it

Moduli Rottamazione Quater/ Come scaricarli e saldare le altre rate - I moduli della Rottamazione Quater possono essere scaricati online e poter continuare a pagare le restanti rate residue. Si legge su ilsussidiario.net