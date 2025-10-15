Rotocalco n° 41 del 15 ottobre 2025

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bullismo: a Palazzo dell’Informazione gli Stati generali dell’Educazione e della Prevenzione; Milano, inaugurata ‘Art from Inside’: la scienza svela i segreti dei capolavori pittorici; Imprese: Msa Mizar inaugura nuovo hub di riparazione Dottor Grandine a San Giuliano Milanese; Ferrero Innovation Day, 5 novità sul mercato italiano: dai biscotti, agli snack fino alle tavolette di cioccolato; art4sport e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rotocalco n176 41 del 15 ottobre 2025

© Ildifforme.it - Rotocalco n° 41 del 15 ottobre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Rotocalco N176 41 15