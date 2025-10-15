Rotary club Palermo Teatro del sole in passerella la solidarietà con défilé d’amour

A Palermo ritorna domenica 19 ottobre al San Paolo Palace Hotel alle 18, 30, l'appuntamento fashion con la solidarietà con " Défilé d' Amour", promosso ed organizzato dal Rotary Club Palermo Teatro del Sole presieduto da Sonya Vasto.Giunto all'11esima edizione, l'evento solidale, tra luci e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

