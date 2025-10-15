Rossocinabro Tra le Mura e l’Oltre | così si celebra il dialogo tra storia e contemporaneità

Dal 20 al 25 ottobre 2025, la galleria Rossocinabro ospita la mostra Tra le Mura e l’Oltre, in occasione della decima edizione della Rome Art Week. L’evento si presenta come un viaggio artistico attraverso Roma, intrecciando la grandezza storica della città con la sua energia contemporanea. La collettiva internazionale riunisce ventuno artisti provenienti da Europa, Asia, Australia e America, tra cui Atta (Belgio), Nouzha Bennani (Marocco), Alessio Costantini (Italia), Dana Halwani (Libano) e Marcelle Mansour (Australia). Le loro opere, tra pittura, scultura, fotografia e videoarte, trasformano il concetto di muro in simbolo: limite fisico, barriera sociale o confine mentale. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

