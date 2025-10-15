Rosso bianco e sangue blu | il sequel con al centro il ' Royal Wedding' verrà realizzato

Amazon MGM Studios ha annunciato l'atteso secondo capitolo della storia d'amore tra il principe Henry e Alex, ecco i primi dettagli. Rosso, bianco e sangue blu 2 verrà realizzato: dopo molta attesa Amazon MGM Studios ha finalmente confermato la produzione del sequel. I produttori hanno inoltre annunciato il ritorno dei protagonisti e il nome della regista che si occuperà del progetto, intitolato Red, White & Royal Wedding. I protagonisti e il team dietro le quinte Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez riprenderanno i ruoli del principe Henry e di Alex Claremont-Diaz, il figlio del presidente degli Stati Uniti, i protagonisti della storia di Rosso, bianco e sangue blu (di cui potete leggere la la nostra recensione), raccontando un nuovo capitolo della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

