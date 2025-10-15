Rosanna Fratello torna | online il video di Profumo di Pesca
È online il video di "Profumo di Pesca", il nuovo singolo di Rosanna Fratello, scritto da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, già in rotazione radiofonica e disponibile in digitale (Clodio MusicBelieve). Un'uscita che riaccende l'attenzione su un'artista amatissima e su una collaborazione creativa capace di sorprendere ancora.
Milano, 14 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Profumo di Pesca" il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, già in radio e disponibile in digitale (Clodio Music/Believe).